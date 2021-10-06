На врача с ангельским лицом готовы были молиться, пока не узнали, как жестоко она уродовала пациентов

Ольгице Марканович выглядела как идеальная реклама пластической хирургии и косметологических процедур. Именно поэтому к ней так охотно шли клиенты, хотя лицензии у девушки не было.