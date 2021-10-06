На врача с ангельским лицом готовы были молиться, пока не узнали, как жестоко она уродовала пациентов
Ольгице Марканович выглядела как идеальная реклама пластической хирургии и косметологических процедур. Именно поэтому к ней так охотно шли клиенты, хотя лицензии у девушки не было.
Красотка, которую прозвали Доктор Барби, работала в салонах красоты в Белграде, Сербия, и городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Девушка говорила всем, что она "президент эстетики", и показывала свои самые удачные работы. Конечно, самым главным доказательством Ольгице было её собственное лицо. Люди ей доверяли, а зря. Марканович работала и проводила операции на лице без лицензии. Результат часто получался совсем не таким, как ожидали клиенты.
Женщина успела изуродовать больше десятка людей всего за несколько месяцев, но избежать правосудия ей не удалось. В начале весны 11 жертв Доктора Барби объединились и подали на неё коллективный иск. Сразу после этого местное Министерство здравоохранения провело проверку, в ходе которой установило, что Марканович действительно причинила вред здоровью клиентов, которые подали жалобы. Мошенница сдаваться полиции не хотела. Она попыталась покинуть страну, но её поймали на границе Сербии и Хорватии.
Фото © Instagram / oziljci_od_brazilska_official1
С тех пор Марканович находится под стражей. В ходе расследования выяснилось, что "лечилось" у мошенницы больше 20 человек, и каждый получил ту или иную травму. В большинстве случаев девушка оставляла на лицах и телах пациентов ожоги второй и третьей степени с помощью косметологического инструмента "лазерная ручка". С момента задержания прошло уже четыре месяца, а суд так и не может вынести решение по делу. Ольгице защищается — она никогда не называла себя косметологом или хирургом, а разрешения на пользование своим оборудованием у неё есть, пишет Daily Star.
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