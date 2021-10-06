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На врача с ангельским лицом готовы были молиться, пока не узнали, как жестоко она уродовала пациентов

Ольгице Марканович выглядела как идеальная реклама пластической хирургии и косметологических процедур. Именно поэтому к ней так охотно шли клиенты, хотя лицензии у девушки не было.

6 октября, 08:12

Фото © Instagram / olgicamarkanovic

Красотка, которую прозвали Доктор Барби, работала в салонах красоты в Белграде, Сербия, и городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Девушка говорила всем, что она "президент эстетики", и показывала свои самые удачные работы. Конечно, самым главным доказательством Ольгице было её собственное лицо. Люди ей доверяли, а зря. Марканович работала и проводила операции на лице без лицензии. Результат часто получался совсем не таким, как ожидали клиенты.

Фото © Instagram / olgicamarkanovic

Фото © Instagram / olgicamarkanovic

Женщина успела изуродовать больше десятка людей всего за несколько месяцев, но избежать правосудия ей не удалось. В начале весны 11 жертв Доктора Барби объединились и подали на неё коллективный иск. Сразу после этого местное Министерство здравоохранения провело проверку, в ходе которой установило, что Марканович действительно причинила вред здоровью клиентов, которые подали жалобы. Мошенница сдаваться полиции не хотела. Она попыталась покинуть страну, но её поймали на границе Сербии и Хорватии.

Фото © Instagram / oziljci_od_brazilska_official1

Фото © Instagram / oziljci_od_brazilska_official1

С тех пор Марканович находится под стражей. В ходе расследования выяснилось, что "лечилось" у мошенницы больше 20 человек, и каждый получил ту или иную травму. В большинстве случаев девушка оставляла на лицах и телах пациентов ожоги второй и третьей степени с помощью косметологического инструмента "лазерная ручка". С момента задержания прошло уже четыре месяца, а суд так и не может вынести решение по делу. Ольгице защищается — она никогда не называла себя косметологом или хирургом, а разрешения на пользование своим оборудованием у неё есть, пишет Daily Star.

Хирурга и его девушку-модель обвинили в изнасиловании тысячи жертв, но они до сих пор на свободе

Хирурга и его девушку-модель обвинили в изнасиловании тысячи жертв, но они до сих пор на свободе

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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