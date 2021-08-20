Хирурга и его девушку-модель обвинили в изнасиловании тысячи жертв, но они до сих пор на свободе

В конце 2018 года хирургу-ортопеду Гранту Робишо и его девушке Кериссе Лоре Райли были предъявлены обвинения в изнасиловании 12 девушек. Мало того, окружной прокурор тогда заявил, что жертвами преступного тандема могли стать до тысячи человек. Американцы работали по одной и той же схеме. Знакомились с целью в баре, накачивали её наркотиками, а затем увозили домой и насиловали.

Тысячи видео на телефоне Робишо и Райли должны были быстро поставить крест на их свободе, вот только решение суда по их делу до сих пор не вынесено

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Процесс растянулся на годы. На одном из заседаний адвокаты защиты попросили отстранить судью Стивена Бромберга, заявив, что он проявил предвзятость. Бромберг отклонил ходатайство и иски против него, однако всё же оформил самоотвод. А в августе прошлого года окружной прокурор Тодд Спитцер обвинил своего предшественника Рачкауцкаса в фальсификации дела, чтобы поддержать свою компанию по переизбранию. Из-за этого новый судья приказал передать дело в офис генерального прокурора штата. Но и на этом катавасия не закончилась.

Вскоре Спитцер и вовсе подал ходатайство о прекращении дела, но судья его отклонил. Тем не менее прокуратура не сдаётся. В мае этого года она потребовала снять с рассмотрения 10 обвинений

У нас нет оснований полагать, что какая-либо из этих жертв говорит неправду, однако проверка показала, что некоторые утверждения нельзя воспринимать на веру Тодд Спитцер

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