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    Хирурга и его девушку-модель обвинили в изнасиловании тысячи жертв, но они до сих пор на свободе

    С момента начала расследования прошло почти три года, но решение суда до сих пор не вынесено. В ходе разбирательства было множество странных поворотов. Дело чуть не замяли, а судья оформил самоотвод.

    20 августа, 15:43

    Фото © Facebook

    В конце 2018 года хирургу-ортопеду Гранту Робишо и его девушке Кериссе Лоре Райли были предъявлены обвинения в изнасиловании 12 девушек. Мало того, окружной прокурор тогда заявил, что жертвами преступного тандема могли стать до тысячи человек. Американцы работали по одной и той же схеме. Знакомились с целью в баре, накачивали её наркотиками, а затем увозили домой и насиловали.

    Тысячи видео на телефоне Робишо и Райли должны были быстро поставить крест на их свободе, вот только решение суда по их делу до сих пор не вынесено

    Фото © Facebook

    Фото © Facebook

    Процесс растянулся на годы. На одном из заседаний адвокаты защиты попросили отстранить судью Стивена Бромберга, заявив, что он проявил предвзятость. Бромберг отклонил ходатайство и иски против него, однако всё же оформил самоотвод. А в августе прошлого года окружной прокурор Тодд Спитцер обвинил своего предшественника Рачкауцкаса в фальсификации дела, чтобы поддержать свою компанию по переизбранию. Из-за этого новый судья приказал передать дело в офис генерального прокурора штата. Но и на этом катавасия не закончилась.

    Вскоре Спитцер и вовсе подал ходатайство о прекращении дела, но судья его отклонил. Тем не менее прокуратура не сдаётся. В мае этого года она потребовала снять с рассмотрения 10 обвинений

    У нас нет оснований полагать, что какая-либо из этих жертв говорит неправду, однако проверка показала, что некоторые утверждения нельзя воспринимать на веру

    Тодд Спитцер

    Фото © Facebook

    Фото © Facebook

    За три года местная правоохранительная система потратила тысячи рабочих часов на то, чтобы доказать виновность Гранта Робишо, который принимал участие в реалити-шоу про свидания, и Кериссы Лоры Райли. Изначально им грозило по 40 и 30 лет тюремного заключения, но сейчас даже судья не может сказать, чем всё это закончится.

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    Шурыгина напомнила про свою страсть к голым фото, бесплатно показав на камеру обнажённую грудь

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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