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Задержана объявленная в розыск вице-президент Сбербанка Марина Ракова

Ранее сообщалось, что она не явилась на допрос, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками.

6 октября, 08:32
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<p>Марина Ракова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B3Ou_KuDlNK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mn_rakova</a></p>

Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, задержана в рамках дела о хищении свыше 50 миллионов рублей.

"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн

Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной.

30 сентября Тверской суд Москвы в рамках дела Раковой отправил под арест двух топ-менеджеров Сбербанка — Максима Инкина и Евгения Зака, а также юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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