Задержана объявленная в розыск вице-президент Сбербанка Марина Ракова
Ранее сообщалось, что она не явилась на допрос, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками.
Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, задержана в рамках дела о хищении свыше 50 миллионов рублей.
"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной.
30 сентября Тверской суд Москвы в рамках дела Раковой отправил под арест двух топ-менеджеров Сбербанка — Максима Инкина и Евгения Зака, а также юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
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