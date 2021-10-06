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"Сделаю это нежно, малыш": Солистка группы "Винтаж" спасла танцора от отёка Квинке уколом в ягодицу

Процедуру засняли на видео, которым звезда тут же поделилась с подписчиками. Исполнительница сравнила себя с "заботливой матерью".

6 октября, 08:26

Скриншот © Instagram / dusya_star

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва сделала укол в ягодицу своему танцору от отёка Квинке. Видео © Instagram / dusya_star

Вокалистка поп-группы "Винтаж" Анна Плетнёва опубликовала видео в "Инстаграме", на котором выступает в роли медсестры. На кадрах она делает укол антигистаминного препарата в ягодицу танцору. Во время репетиции к шоу "Инстинкт", которое пройдёт 10 октября в Москве, у мужчины начался отёк Квинке.

На записи певица со словами "Я сделаю это нежно, малыш" резко воткнула шприц в мышцу мужчины и ввела лекарство. А когда оператор подметил, что в её движении было мало нежности, Плетнёва парировала — в этом деле должно быть "сочетание нежности и резкости".

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"Когда на репетиции к шоу у танцора отёк Квинке, а рядом — заботливая мать", — подписала Плетнёва видео.

Ранее Лайф сообщал, что солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва получила сотрясение на репетиции юбилейного концерта. Певица пренебрегла рекомендациями о соблюдении постельного режима и продолжила подготовку к мероприятию.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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