Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва сделала укол в ягодицу своему танцору от отёка Квинке. Видео © Instagram / dusya_star

Вокалистка поп-группы "Винтаж" Анна Плетнёва опубликовала видео в "Инстаграме", на котором выступает в роли медсестры. На кадрах она делает укол антигистаминного препарата в ягодицу танцору. Во время репетиции к шоу "Инстинкт", которое пройдёт 10 октября в Москве, у мужчины начался отёк Квинке.

На записи певица со словами "Я сделаю это нежно, малыш" резко воткнула шприц в мышцу мужчины и ввела лекарство. А когда оператор подметил, что в её движении было мало нежности, Плетнёва парировала — в этом деле должно быть "сочетание нежности и резкости".

"Когда на репетиции к шоу у танцора отёк Квинке, а рядом — заботливая мать", — подписала Плетнёва видео.