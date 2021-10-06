Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн Нынешний вице-президент Сбербанка Ракова объявлена в розыск. Её подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Как выяснил Лайф, масштаб афер может быть совсем иным. 5 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Instagram / mn_rakova

Весной этого года Минпросвещения объявило о создании единой онлайн-платформы для всех школ в России на базе новой ГИС "Моя школа". На проект выделят более двух миллиардов рублей из бюджета. В то же время развитие уже существующих платформ будет прекращено. Например, на "утилизируемые" цифровые проекты — "Российская электронная школа", АИС "Маркетплейс образовательного контента и услуг", система "Российское образование" и ГИС "Информационно-аналитическая платформа" — государство уже потратило более двух миллиардов рублей субсидий.

Некоторые из этих проектов разрабатывались Минпросветом при участии Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Именно с деятельностью этой структуры связано уголовное дело бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка 38-летней Марины Раковой, которой вместе с подельниками инкриминируют статью 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы"). По этой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы. Практика показывает, что по подобным делам следствие может добавить ещё более тяжкую статью — 210 УК ("Организация и участие в преступном сообществе").

Ракова занимала пост замглавы Минпросвещения с октября 2018 года до начала 2020 года. Министром в этот период была Ольга Васильева. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром просвещения РФ Сергея Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор. В марте 2020 года руководитель Сбербанка Герман Греф объявил о назначении Раковой на пост вице-президента банка.

По версии следствия, в 2019 году Марина Ракова на посту замминистра пролоббировала выделение ФНФРО 50 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". В качестве подрядчика фонд привлёк Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка). Деньги выделялись под экосистему "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", который курировала Ракова. В итоге экспертиза нашла признаки фальсификаций отчётной документации — получилось, что контракт исполнили только на бумаге.

Следователи считают, что подельниками Раковой были бывший замгендиректора Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, его руководитель Максим Инкин, а также бывший директор Шанинки Кристина Крючкова. После увольнения Раковой из Минпросвещения они перешли вслед за ней в Сбербанк. Зак, Инкин и Крючкова задержаны и арестованы судом на два месяца. Обыски также прошли у бывшего руководителя Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения Анны Хамардюк. По данным следствия, Зак и Хамардюк отвечали за "общие организационные мероприятия по проекту".

Если учесть, что за время работы Раковой в Минпросвещения через ФНФРО прошло почти три миллиарда рублей, то инкриминируемые ей и её сообщникам 50 миллионов рублей пока выглядят как начальная точка для следствия. Сейчас силовики тщательно изучают все контракты и программы, которые курировали Ракова и другие чиновники. У следователей будут вопросы и к её бывшему шефу — Ольге Васильевой. На своей должности министр должна была согласовывать и контролировать финансирование каждого контракта.

Золотое образование

Карьера Марины Раковой резко пошла в рост в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), где в 2014 году поддержали её проект "Новая модель дополнительного образования детей", предусматривающий охват всей страны сетью детских технопарков — "Кванториумов". В 2014–2016 годах Ракова выступала "общественным представителем АСИ" в Алтайском крае.

Она смогла обратить внимание властей на "Кванториумы". И в 2017 году для поддержки проекта был привлечён ФНФРО, который Ракова возглавила лично. С того времени она вошла в узкий круг влиятельных российских реформаторов.

ФНФРО является автономной госорганизацией. В отличие от бюджетной, такая структура имеет куда больший уровень независимости и финансовую самостоятельность, в том числе и отсутствие контроля за расходованием средств со стороны казначейства. Также "автономы" могут работать по госзакупкам по 223-ФЗ, который даёт гораздо больше возможностей, чем строгий 44-ФЗ. ФНФРО работает аж с 1995 года. Но до прихода Раковой через него проходили сравнительно небольшие госконтракты.

© Спарк

С 2017-го по 2020-й, когда ФНФРО управляла Марина Ракова, согласно базе СПАРК, ему выделили более двух миллиардов бюджетных рублей. Наибольшее число контрактов — почти 1,5 миллиарда рублей — ФНФРО разыграл в 2019 году, уже после перехода Раковой с поста гендиректора фонда в кресло замминистра и куратора нацпроекта "Образование".

Скриншот © СПАРК

Миллионы за знания и компетенции

В урожайном на контракты 2019-м ФНФРО возглавлял Максим Инкин. Его замом по многим проектам был Евгений Зак. Фонд осуществлял большое количество проектов в рамках заявленных Раковой масштабных на уровне реформ изменений системы образования в России. Большинство тематических исследований были узкопрофильными и труднопроверяемыми. Деньги потекли к подрядчикам рекой.

Исполнителями становились не только преподаватели Шанинки, но и специалисты из других, более престижных и именитых вузов. Например, контракт на разработку целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников за 75 миллионов получил Российский университет дружбы народов (РУДН).

Фото © Госзакупки

Институт психологии российской академии наук (ИП РАН) выиграл контракт на 74 миллиона. За эти деньги сотрудники института должны были усовершенствовать образовательные методики на основе результатов анализа процессов познания у обучающихся с разной ментальностью и мотивацией в норме и в условиях выраженного стресса. Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрабатывал комплекты материалов для выявления уровня профессиональных компетенций современного педагога за 59 миллионов рублей.

Выигрывали подряды ФНФРО и частники. АО "Академия просвещения", занимающееся онлайн-образованием, за 30 миллионов рублей взялось разработать программу повышения квалификации педагогов по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности". Контракт на сумму более чем 117 миллионов рублей за разработку автоматизированной информационной системы "Платформа больших данных цифровой образовательной среды" ушёл компании "Топ кейс" Анатолия Бахтина. Некое ООО "Клевер" за 42 миллиона разрабатывало автоматизированную информационную систему "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт".

Лайф направил запрос в Министерство просвещения о ситуации вокруг деятельности Раковой, исполнения контрактов и подрядчиков, однако на момент публикации ответов не получил.

"Сберобразование"

Не исключено, что помимо деятельности Раковой и её бывших подчинённых в Минпросвете следователи будут изучать и её последние проекты. Весной 2021 года Ракова учредила компанию "Сберобразование" с уставным капиталом около миллиарда рублей. Основной деятельностью заявлена разработка программного обеспечения, а также книгоиздательская деятельность.

На посту вице-президента Сбера Ракова стала активно пропагандировать цифровую образовательную платформу "Сберкласс", к которой за время пандемии, по некоторым данным, уже подключилось 2500 школ в регионах по персональным договорённостям Сбера с губернаторами, без каких-либо общественных дискуссий с привлечением преподавательского сообщества.

В конце марта на сайте "Образование в России" появлялось сообщение о том, что Ракова будет назначена главой крупнейшего издательства "Просвещение", на долю которого приходится 95% рынка учебников в стране. СМИ также сообщали, что Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ ведут переговоры о покупке издательства.

Ещё летом Ракова представила маркетплейс образовательных услуг "Сберобразование" на Петербургском международном экономическом форуме. Но теперь, после возбуждённого уголовного дела, судьба образовательного проекта Сбербанка под большим вопросом. В пресс-службе Сбера рассказали Лайфу, что следствие изучает деятельность Раковой на посту замминистра просвещения РФ, поэтому это не связано с работой в Сбербанке.

Авторы Станислав Сенькин