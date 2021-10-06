Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1900
При этом торги 6 октября также начались с рекорда — $1559, а в максимуме утром стоимость топлива достигала $1606.
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Цена на газ в Европе побила новый рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до отметки $1936. При этом торги 6 октября начались с цены в $1559, а в максимуме утром она достигала $1606.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания, Греция и Румыния хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в этой ситуации Еврокомиссию.
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