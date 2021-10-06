Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1900

Цена на газ в Европе побила новый рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до отметки $1936. При этом торги 6 октября начались с цены в $1559, а в максимуме утром она достигала $1606.