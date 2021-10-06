Mash: Вице-президент Сбербанка Ракова сама пришла к следователям после задержания мужа
Марина Ракова является фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей. Сегодня, 6 октября, МВД сообщило о её задержании.
Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova
Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, ставшая фигурантом дела о хищении, сама пришла к следователям после задержания её мужа Артура Стеценко. Об этом сообщает Mash.
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Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками.
По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании.
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