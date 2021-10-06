Mash: Вице-президент Сбербанка Ракова сама пришла к следователям после задержания мужа

Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, ставшая фигурантом дела о хищении, сама пришла к следователям после задержания её мужа Артура Стеценко. Об этом сообщает Mash.

Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками.