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Следком проверяет новые сообщения о пытках заключённых в Саратовской области

Ранее в соцсетях появилось видео с кадрами сексуального насилия и издевательств над осуждёнными. Отмечается, что на них зафиксировано не менее четырёх эпизодов противоправных действий.

6 октября, 09:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Саратовской области следователи начали проверку сообщений о пытках над заключёнными в тюремной больнице, сообщила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Надежда Волошина. Кроме того, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении регионального УФСИН.

"По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осуждённых, размещённым сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", — заявила Волошина журналистам.

В Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове

В Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове

Ранее на "Ютубе" было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и издевательств над осуждёнными, на которых зафиксировано не менее четырёх эпизодов противоправных действий, пыток и унижений заключённых, отметили в посте в телеграм-канале Gulagu.net. Уточняется, что всё это происходило в областной туберкулёзной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области.

Лайф рассказывал, что СК возбудил уголовное дело из-за видео с надругательством над заключённым в тюремной больнице. Следствие взял под контроль глава регионального управления СК РФ. Виновным грозит до десяти лет за решёткой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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