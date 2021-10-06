Следком проверяет новые сообщения о пытках заключённых в Саратовской области

В Саратовской области следователи начали проверку сообщений о пытках над заключёнными в тюремной больнице, сообщила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Надежда Волошина. Кроме того, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении регионального УФСИН.

"По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осуждённых, размещённым сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", — заявила Волошина журналистам.

Ранее на "Ютубе" было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и издевательств над осуждёнными, на которых зафиксировано не менее четырёх эпизодов противоправных действий, пыток и унижений заключённых, отметили в посте в телеграм-канале Gulagu.net. Уточняется, что всё это происходило в областной туберкулёзной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области.