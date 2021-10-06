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Жена впервые высказалась о появлении у Саакашвили новой пассии

Рулофс призналась, что известие о романе супруга с депутатом Рады Елизаветой Ясько было неожиданным. Сама парламентарий утверждает, что политик уже развёлся с женой.

6 октября, 09:35
<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/RoelofsSandra/photos/pcb.2340452099331780/2340451215998535/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sandra-Roelofs</a></p>

Фото © Facebook/Sandra-Roelofs

Бывшая первая леди Грузии, супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что известие о романе мужа с депутатом Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько стало "неожиданным". Кроме того, в посте в "Фейсбуке" она назвала неприемлемой подачу этой информации. Напомним, новую жену, на этот раз украинскую, Саакашвили представил в ролике. Запись опубликовала сама Ясько.

"Многие сбитые с толку друзья и соратники спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой", — написала Рулофс.

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Она также добавила, что остаётся спокойной вопреки эмоциям. "Верю, что мы выйдем победителями из этой битвы", — отметила Рулофс. Между тем экс первая леди Грузии требует освобождения Саакашвили.

"Михаил Саакашвили — политический заключённый, и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения", — написала Рулофс.

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Ранее Лайф писал, что новая пассия Саакашвили рассказала о его разводе с женой. Подруга политика успела познакомиться с его мамой и одним из сыновей.

Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент заявила, что не помилует задержанного.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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