Жена впервые высказалась о появлении у Саакашвили новой пассии

Бывшая первая леди Грузии, супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что известие о романе мужа с депутатом Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько стало "неожиданным". Кроме того, в посте в "Фейсбуке" она назвала неприемлемой подачу этой информации. Напомним, новую жену, на этот раз украинскую, Саакашвили представил в ролике. Запись опубликовала сама Ясько.

"Многие сбитые с толку друзья и соратники спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой", — написала Рулофс.

Она также добавила, что остаётся спокойной вопреки эмоциям. "Верю, что мы выйдем победителями из этой битвы", — отметила Рулофс. Между тем экс первая леди Грузии требует освобождения Саакашвили.

"Михаил Саакашвили — политический заключённый, и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения", — написала Рулофс.