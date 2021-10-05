Тимошенко в брюках: Арест Саакашвили закладывает под Грузию бомбу с часовым механизмом Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем может кончиться история с арестом Михаила Саакашвили и почему он назвал себя личным узником Путина. 5 октября, 16:25 Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный на днях на родине, написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "глубоко тронут" заявлениями главы государства о его аресте.

— Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признаёт никто в мире. Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провёл много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи, — написал Саакашвили в письме, опубликованном на его странице в "Фейсбуке".

Ранее Зеленский заявил, что Киев займётся возвращением Саакашвили из Грузии. — Как президент я всё время занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины... Господина Саакашвили это тоже касается, — сказал глава Украины, добавив, что МИД страны и посольство ведут диалог с властями Грузии. — И на уровне разговора между нашими кабинетами министров, премьерами мы все будем этим заниматься, — подчеркнул Зеленский.

Непонятно пока, правда, как. Власти Грузии уже заявили, что Саакашвили будет сидеть "от звонка до звонка" на родине, и вариант передачи его для отбытия срока Киеву — не рассматривается. Понятное дело, что на Украине его немедленно освободят, так что рассчитывать на экстрадицию не приходится, хоть Саакашвили и гражданин Украины.

Какая разница, какой он страны гражданин? Можно не сомневаться, что у него ещё парочка паспортов имеется. Приговорён он грузинским судом за преступления, совершённые в Грузии, там и будет сидеть. И Украина тут едва ли что-то может сделать. Забавно наблюдать, как беглый политик вбивает клин в дружбу между двумя бывшими дружественными республиками, которые, правда, дружили всё больше не за, а против — против России. Но вдруг появляется "узник Путина", "действующий в интересах Кремля" (как утверждают в Грузии). В общем, без пол-литра чачи или горилки тут совершенно не разобраться. Да и с ним тоже вряд ли получится осмыслить этот цирк.

Что же касается его главного артиста, то, судя по всему, на сей раз Саакашвили реально допрыгался. Столько лет профессиональной клоунады: прорыв через польскую границу, бенефис на крыше, в Грузию он вот теперь въехал, говорят, в ящике с продуктами — всё это едва ли ему зачтётся. Избежать наказания на этот раз ему вряд ли удастся. Понимал ли он это, когда ехал в Грузию? Он же клоун, а не дурак, скажут многие….

Ну, во-первых, в психическом здоровье господина Саакашвили есть основания сомневаться. Во-вторых, Саакашвили занимается подобными вещами не по своей воле. После побега из Грузии он мог спокойно себе жить в США, но работа агента обязывает выполнять задания. Вот он и выполнял — сначала на Украине, потом в Грузии. А в чём задание агента Саакашвили в Грузии? Как ни парадоксально — сесть!

В этом смысле грузинский кейс Саакашвили чем-то напоминает российский кейс одного берлинского пациента, который сознательно нарушал режим отбывания наказания, нарываясь на тюрьму, а мог бы этого не делать. Мог бы просто дальше сидеть в тёплом уголке в Берлине, но предпочёл камеру в "Матросской Тишине", помните? Тоже улыбался, шутил и призывал сторонников ничего не бояться. Прямо как сейчас Саакашвили. Когда читаешь его записки, смотришь на его фотографии под стражей, возникает стойкое ощущение, что оба спектакля писаны одним режиссёром, который даже не удосужился внести хоть каплю разнообразия. Всё под копирку.

Так вот и цель общая — сесть, чтобы вызвать резонанс, зажечь оппозицию. В Грузии в конце недели состоялись местные выборы, которые оппозиция и поддерживающий её Запад пытались превратить в референдум доверия к власти. И власти в очередной раз победили, даже несмотря на колоссальное давление, навязываемые условия и так далее.

Безусловно, организаторы этого спектакля понимали, что всё так и будет, а жалкие вопли оппозиции о фальсификациях никто в Грузии не услышит — их просто уже устали слушать. Нужен был аргумент повесомее — вот и вспомнили Саакашвили, которого фактически "принесли в жертву".

Трудно сказать, рассчитывали ли они на немедленный эффект. Конечно, это выглядело бы красиво, если бы толпа уже в субботу, требуя освобождения своего лидера, пошла бы громить СИЗО или осадила бы его палаточным лагерем, что стало бы отправной точкой нового "майдана".

Этого не получилось, пока что все потуги сторонников Саакашвили выглядят откровенно жидковато. Но, повторимся, едва ли организаторы шоу ожидали быстрого эффекта. Или если и ожидали, то лишь как один из вариантов. Имея в виду второй. Саакашвили — это теперь долгоиграющая пластинка. Он будет и дальше писать обличительные пасквили из тюрьмы, а у оппозиции появится постоянный козырь на руках — их лидер в тюрьме по якобы сфабрикованному делу. В общем, из Миши будут делать местный вариант Юлии Тимошенко, освобождения которой от Януковича требовала не только оппозиция, но и весь коллективный Запад.

По поводу Саакашвили Запад пока высказывается осторожно, очевидно, прощупывая почву с целью понять готовность грузинских властей идти до конца. Но вполне возможно, что по мере их отказа идти на какие-то уступки тональность будет меняться. Саакашвили — это троянский конь Запада, бомба замедленного действия, которая рванёт в положенный ей час.

И тогда грузинские власти окажутся перед непростым выбором: освободить Саакашвили под нажимом Запада и собственной оппозиции и показать таким образом свою слабость (ну как вариант — передать Украине, чтобы хоть как-то попытаться сохранить лицо) или пойти на принцип, рискуя столкнуться с угрозой нового "майдана", который пока находится в "спящем режиме".

Очень смешно, особенно на фоне заявлений Саакашвили о том, что он "личный узник Путина". Грузия точь-в-точь повторяет то, что происходило и происходит на Украине, где все друг друга обвиняют в работе на Москву. Полагаю, грузинским властям прекрасно известно, в чьих интересах на самом деле действует Саакашвили. Но они почему-то продолжают им подыгрывать. Опасная тактика. Точно так же в своё время действовал Янукович, что и привело его в итоге в Ростов. Как бы опасные игры с Западом и его агентами грузинских "мечтунов" не привели в Краснодар…

Авторы Дмитрий Родионов