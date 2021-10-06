Нового председателя Рады могут выбрать в пятницу
Вместе с ним будет выбран и вице-спикер. На эти должности претендует сразу несколько кандидатов.
Верховная рада. Фото © Wikipedia / Vadim Chuprina
Имя нового спикера Верховной рады Украины после отставки Дмитрия Разумкова, вероятно, станет известно в пятницу. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Журналистам он заявил, что в четверг, 7 октября, голосование за нового председателя не состоится.
"В пятницу будет наверняка. Я думаю, в пятницу нам нужно провести заседание фракции и определить обе кандидатуры", — сказал Арахамия.
По его словам, первый заместитель председателя Руслан Стефанчук рассматривается в качестве кандита, однако не является единственным. Вместе со спикером будет выбран и первый вице-спикер, на этот пост также есть несколько кандидатов, в том числе и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Накануне, 5 октября, стало известно, что спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на два дня. Его полная отставка может произойти до конца недели. Об этом сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отставку. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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