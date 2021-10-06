Нового председателя Рады могут выбрать в пятницу

Имя нового спикера Верховной рады Украины после отставки Дмитрия Разумкова, вероятно, станет известно в пятницу. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Журналистам он заявил, что в четверг, 7 октября, голосование за нового председателя не состоится.

"В пятницу будет наверняка. Я думаю, в пятницу нам нужно провести заседание фракции и определить обе кандидатуры", — сказал Арахамия.