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В Башкирии впервые зарегистрировали случай птичьего гриппа

Отмечается, что заражённые гуси содержались на территории вблизи озера, куда могли беспрепятственно попасть как птицы хозяйства, так и перелётные.

6 октября, 09:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа, ведётся эпизоотологическое расследование. Об этом сообщило управление ветеринарии республики.

"Несмотря на проведённые мероприятия по профилактике заноса особо опасных болезней, впервые грипп птиц проник на территорию республики", — отмечается в релизе.

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Предварительно, гуси ООО "КФХ Алтын-каз" деревни Бишкураево Туймазинского района, которые и были заражены, содержались на территории вблизи озера, куда беспрепятственно могли попасть как птицы хозяйства, так и перелётные. А дикие пернатые являются основными переносчиками данного вируса. Вероятно, на водоёме случился контакт перелётных птиц с домашними.

Владельцам хозяйства, в котором содержится более пяти тысяч голов гусей, рекомендуется закрыть всех питомцев и держать их в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими птицами; не выпускать их на водоёмы и не покупать корм у неизвестных производителей.

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В августе Лайф рассказывал, что в Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6. В общей сложности с 2014 года в стране было выявлено 37 инцидентов, включая пять, обнаруженных летом текущего года. Во всех эпизодах вирус не передавался от человека к человеку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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