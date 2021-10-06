В Кремле назвали нежелательным сценарием объявление локдауна для любого региона

Принятие самых жёстких мер и объявление локдауна из-за ситуации с коронавирусом — абсолютно нежелательный сценарий для любого из регионов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, в приоритете всё-таки точечные меры, потому что наработана определённая методика. Конечно, объявление локдауна абсолютно нежелательный сценарий для любого из регионов", — отметил представитель Кремля.