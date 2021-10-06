В Кремле назвали нежелательным сценарием объявление локдауна для любого региона
Дмитрий Песков напомнил, что все регионы в условиях пандемии принимают меры в зависимости от эпидситуации.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Принятие самых жёстких мер и объявление локдауна из-за ситуации с коронавирусом — абсолютно нежелательный сценарий для любого из регионов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, в приоритете всё-таки точечные меры, потому что наработана определённая методика. Конечно, объявление локдауна абсолютно нежелательный сценарий для любого из регионов", — отметил представитель Кремля.
При этом Песков напомнил, что все регионы в соответствии со своими чрезвычайными полномочиями в условиях пандемии принимают меры в зависимости от эпидситуации.
Напомним, в последние дни в России отмечается рост заболеваемости — так, неблагоприятная ситуация складывается в 67 регионах. В Москве за неделю показатель заболеваемости вырос на 30%. Однако в Кремле уже неоднократно заявляли, что сегодня не идёт речи о новом локдауне. Этой же позиции придерживаются глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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