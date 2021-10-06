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Москвич ужаснул соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде

Вегетарианцы учинили скандал по этому поводу в общем чате жилого комплекса. Снимать чучела сами они не хотят, поскольку боятся. Кроме того, от голов исходит мерзкий запах.

6 октября, 10:12

Фото © Facebook / Анна Монгайт

Москвич развесил в подъезде жилого дома отрубленные головы животных. Видео © Facebook / Анна Монгайт

Житель Москвы повесил в подъезде одного из домов столицы головы мёртвых кабанов и лосей. Об этом сообщила проживающая в ЖК, где появилась необычная "выставка", журналистка Анна Монгайт. Видео со множеством чучел братьев наших меньших она опубликовала в "Фейсбуке".

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"Сосед вывесил на этаже свою коллекцию отрубленных голов. Причём, судя по запаху, отрубленных относительно недавно. Кто именно, неизвестно. То ли охотник, то ли сатанист", — написала Монгайт, пояснив, что всё произошло в соседнем с ней корпусе.

Как уточняется, в чате ЖК вегетарианцы учинили скандал по этому поводу, снимать головы самостоятельно они боятся.

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Ранее Лайф писал, что девушка, увлекающаяся таксидермией, создала отвратительное чучело и обрекла Reddit на ночные кошмары. Это было что-то среднее между сороконожкой и крысой.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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