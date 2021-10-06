Москвич ужаснул соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Вегетарианцы учинили скандал по этому поводу в общем чате жилого комплекса. Снимать чучела сами они не хотят, поскольку боятся. Кроме того, от голов исходит мерзкий запах.
Фото © Facebook / Анна Монгайт
Москвич развесил в подъезде жилого дома отрубленные головы животных. Видео © Facebook / Анна Монгайт
Житель Москвы повесил в подъезде одного из домов столицы головы мёртвых кабанов и лосей. Об этом сообщила проживающая в ЖК, где появилась необычная "выставка", журналистка Анна Монгайт. Видео со множеством чучел братьев наших меньших она опубликовала в "Фейсбуке".
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"Сосед вывесил на этаже свою коллекцию отрубленных голов. Причём, судя по запаху, отрубленных относительно недавно. Кто именно, неизвестно. То ли охотник, то ли сатанист", — написала Монгайт, пояснив, что всё произошло в соседнем с ней корпусе.
Как уточняется, в чате ЖК вегетарианцы учинили скандал по этому поводу, снимать головы самостоятельно они боятся.
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