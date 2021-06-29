Учительница сделала своё первое чучело, и смотреть на этого бедного кота одновременно смешно и жутко

Полтора месяца назад учительница рисования Дженнифер Кларк из округа Ситрэс нашла на обочине дороги труп полосатого кота, которому она дала кличку Оливер. Ошейника или каких-то других опознавательных знаков у него не было, так что женщина решила, что он бездомный. С ним нужно было что-то делать. Но, вместо того чтобы вызвать специальные службы и дождаться, пока труп животного уберут с улицы, учительница взяла его к себе домой... чтобы сделать чучело. Как видно на фото, успехом идея не увенчалась.

Фото © Facebook / Jennifer Clark

В том, каким "котом Франкенштейна" стал Оливер, нет ничего удивительного. До этого Дженнифер ни разу в жизни не занималась таксидермией, поэтому ей пришлось узнавать обо всех технологиях по ходу дела. Знала бы женщина, на сколько всё растянется, она бы оставила кота прямо на дороге. Мало того что учительница убила на него полтора месяца, процесс был слишком сложный и оказался вообще не оправданным — даже труп животного был красивее, чем это чучело.

Он был таким нежеланным и никому не нужным, поэтому я хотела дать ему второй шанс завести семью... Но я в этом деле совсем новичок, поэтому из-за нехватки опыта у меня Оливер чувствовал себя не очень хорошо. Видео с таксидермией не так много, потому что специалисты не выкладывают такое в Интернет, поэтому я делала всё методом тыка. В большинстве случаев я импровизировала и училась по ходу дела Дженнифер Кларк

Фото © Facebook / Jennifer Clark

Оливер вышел... весьма экстравагантным котом. Тело стало неприлично продолговатым, хвост — ничтожным, а на его мордочке застыла жуткая ухмылка. Должно быть, при жизни кот едва ли мог так широко открыть свой рот, пишет Daily Mail.

Я всё думала: "Станет лучше, я всё исправлю". Думала добавить немного искусственного меха, подправить, и он будет выглядеть лучше. Но нет, я не справилась с задачей. Он страшный, но при этом довольно милый, у него такая широкая улыбка. Он просто выглядит счастливым котом... Ну либо кричащим, либо котом, у которого проблемы с пищеварением Дженнифер Кларк

Фото © Facebook / Jennifer Clark

Когда Дженнифер увидела Оливера, она поняла, что не может не поделиться его фотографиями с миром. Женщина опубликовала снимки в facebook-группе "Ужасная таксидермия". За несколько дней постом поделились больше 165 тысяч раз, а оценило его ещё десять тысяч человек. В комментариях пользователи уже начали забивать очередь к Кларк на случай, если их питомцы умрут. Такое чучело — не только память о домашнем животном, но и ежедневный повод посмеяться.

Умоляю, сделайте чучело моей кошки, когда она умрёт! Ezra Elessar-Amantia