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Песков сообщил о близких к рекордным поставках газа "Газпромом" в Европу в этом году

При этом все превышения обеспечиваются в рамках действующих контрактов, заметил представитель Кремля.

6 октября, 10:01
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/gazprom?z=photo-195193216_457239800/album-195193216_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газпром</a></p>

Фото © VK / Газпром

"Газпром" на данный момент близок к рекордным объёмам поставок газа в Европу и находится в постоянных контактах со своими контрагентами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газпром" находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе. Мы близки сейчас, и "Газпром" близок к рекордным объёмам поставок газа в Европу в этом году", — сказал Песков.

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По словам представителя Кремля, все допустимые превышения обеспечиваются газовым гигантом в рамках действующих контрактов. А вот с вопросами относительно переговоров о будущих соглашениях Песков посоветовал обращаться в сам "Газпром".

А ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова обсуждать новые долгосрочные контракты по газу и неоднократно это подтверждала.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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