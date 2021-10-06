Песков сообщил о близких к рекордным поставках газа "Газпромом" в Европу в этом году
При этом все превышения обеспечиваются в рамках действующих контрактов, заметил представитель Кремля.
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"Газпром" на данный момент близок к рекордным объёмам поставок газа в Европу и находится в постоянных контактах со своими контрагентами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Газпром" находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе. Мы близки сейчас, и "Газпром" близок к рекордным объёмам поставок газа в Европу в этом году", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, все допустимые превышения обеспечиваются газовым гигантом в рамках действующих контрактов. А вот с вопросами относительно переговоров о будущих соглашениях Песков посоветовал обращаться в сам "Газпром".
А ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова обсуждать новые долгосрочные контракты по газу и неоднократно это подтверждала.
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