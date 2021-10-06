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Yota отказалась снимать блокбастер "Человек-Лосось"

Мобильный оператор решил порадовать пользователей кое-чем получше.

6 октября, 10:19
<p>Человек-Лосось.</p><p>Фото © <a href="http://losos.yota.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yota</a></p>

Человек-Лосось.

Фото © Yota

В рекламной кампании #лучшеденьгами мобильный оператор Yota показал трейлер фильма "Человек-Лосось", который никогда не будет снят. Но персонаж так понравился зрителям, что на change.org появилась петиция, призывающая компанию всё-таки запустить процесс съёмок. В Yota посовещались и решили, что лучше не надо.

"Мы не стали бы снимать такой фильм, чтобы дарить его как бонус, потому что точно знаем, что лучше возвращать кешбэк деньгами. А для тех, кому так понравился герой с самого дна, мы подготовили мерч и питчбук. Чтобы выиграть мерч, нужно сделать репост понравившейся вещи с нашего сайта с хештегом #человеклосось в своих социальных сетях. Полную историю персонажа каждый желающий сможет узнать в питчбуке в официальных аккаунтах Yota. Возможно, кто-то всё же решит снять фильм про нашего героя", — комментирует PR-директор Yota Артем Рабчук

"А ещё специально для фанатов одиозного супергероя Человека-Лосося мы выпустили эксклюзивный сет из трёх ароматов совместно с парфюмерией Demeter. Они позволят оказаться в чешуе главного героя и испытать весь спектр его чувств и эмоций: от всеобъемлющего триумфа после спасения мира до романтичного нерестового настроения", — добавляет руководитель проекта, менеджер по маркетинговым коммуникациям Екатерина Жаркова

Напомним, что авторы петиции просили компанию Yota снять фильм "Человек-Лосось" с персонажем из их рекламы. Зрители хотели увидеть нового героя киновселенной и узнать, кто он, где родился, какая у него суперспособность, как он относится к поке с лососем, кто его враг. Представителей компании просили подробно ответить на эти вопросы в полнометражном фильме, посвящённом герою с самого дна.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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