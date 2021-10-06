Матвиенко ответила на вопрос об общероссийском локдауне
В нашей стране нет и быть не может принудительной вакцинации от коронавируса, добавила она.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Федерального локдауна в России не будет. Уверенность в этом выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе", — заявила председатель Совфеда журналистам.
Говоря о прививочной кампании от CoViD-19, Матвиенко напомнила, что в России нет и быть не может принудительной вакцинации от инфекции.
Ранее в Кремле назвали нежелательным сценарием объявление локдауна для любого региона. Дмитрий Песков напомнил, что все регионы в условиях пандемии принимают меры в зависимости от эпидситуации.
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