Матвиенко ответила на вопрос об общероссийском локдауне

Федерального локдауна в России не будет. Уверенность в этом выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе", — заявила председатель Совфеда журналистам.

Говоря о прививочной кампании от CoViD-19, Матвиенко напомнила, что в России нет и быть не может принудительной вакцинации от инфекции.