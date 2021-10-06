Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой
При этом отмечается, что все долгосрочные сценарии вероятны и будут корректироваться.
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Зимой в России температура воздуха будет около или выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В большинстве регионов европейской территории России температурный фон [будет зимой] около нормы и чуть-чуть выше нормы. Но повторяю: это наиболее вероятный сценарий, который будет постоянно корректироваться", — сказал синоптик на пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что в северных регионах ожидается повышенная температура. При этом, по его словам, зарубежные метеорологи предсказывают более тёплую зиму, чем Гидрометцентр. Вильфанд также предупредил, что прогнозы об очень холодном, снежном или тёплом сезоне не могут вызывать доверия.
Ранее Лайф рассказывал, что синоптики предупредили россиян об аномально снежной зиме. Непогода уже пришла в ряд регионов Дальнего Востока, Башкирию, Томск, Оренбургскую и Кемеровскую области.
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