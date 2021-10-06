Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой

Зимой в России температура воздуха будет около или выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В большинстве регионов европейской территории России температурный фон [будет зимой] около нормы и чуть-чуть выше нормы. Но повторяю: это наиболее вероятный сценарий, который будет постоянно корректироваться", — сказал синоптик на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что в северных регионах ожидается повышенная температура. При этом, по его словам, зарубежные метеорологи предсказывают более тёплую зиму, чем Гидрометцентр. Вильфанд также предупредил, что прогнозы об очень холодном, снежном или тёплом сезоне не могут вызывать доверия.