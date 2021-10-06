Скачать немедленно: 8 надёжных мессенджеров, которые заменят Whatsapp, Facebook и Instagram при новом сбое Некоторые из них не очень красивые и современные, зато там почти никогда не бывает сбоев. 6 октября, 11:06 Фото © Shutterstock

Telegram — самый быстрый мессенджер на замену Whatsapp

Мессенджер, созданный командой Павла Дурова, — один из самых стабильных в мире. Его редко сотрясают крупные сбои, а обновления программы появляются почти каждый месяц и радуют пользователей новыми возможностями. Главные плюсы Telegram — хорошо работающая кросс-платформенность. Нужна программа под iOS/Android? Нет проблем. Нужна версия для ПК на Windows или Mac OS? Нет проблем. Браузерная веб-версия? Пожалуйста. Все "модификации" мессенджера работают с одинаковой эффективностью и погружают сообщения, чаты и каналы одинаково хорошо. Это оценили и новые пользователи — во время глобального сбоя Facebook, когда отключились Instagram и Whatsapp, количество новых пользователей Telegram увеличилось на 70 млн. И сервис выдержал такую нагрузку, лишь немного снизив скорость работы.

Signal — самый хакерский мессенджер

Его часто позиционируют как "самый приватный мессенджер" и "альтернативу популярному Telegram". Его основная функция — мгновенные сообщения, которые работают примерно так же, как приватные чаты в Telegram. Мессенджер шифрует сообщения по принципу End-to-end, и ключи находятся на устройствах пользователей, поэтому "третьи лица", в отличие от Whatsapp, никогда не получают доступ к переписке. Во всяком случае, именно так заявляют создатели Signal. Однако в 2020 году компания Cellebrite взломала Signal и получила доступ к его сообщениям. Но такая анонимность всё равно лучше, чем у мессенджера компании Facebook. Кроме того, Signal не собирает метаданных о своих пользователях и не следит за геолокацией, контактами и длительностью разговора. Именно поэтому его часто используют герои фильмов про хакеров — например, в сериале "Мистер робот" взломщики общаются именно через Signal.

ICQ — самый старый мессенджер

Фото © ICQ

Легендарная "аська" существует уже много лет. Все помнят её характерный сигнал сообщений. В 2020 году этот мессенджер обновили: усовершенствовали интерфейс сообщений и чатов, добавили яркости, новую анимацию и кое-что по мелочи. Особенных чудес от ICQ ждать не стоит, но как средство коммуникации этот мессенджер вполне подойдёт. На заре его появления почти вся IT-отрасль в России пользовалась исключительно "аськой", и лишь потом все стали переходить на мессенджеры посовременнее. Как и Whatsapp, ICQ использует сквозное шифрование, а ключи дешифровки хранятся на устройствах пользователей.

Threema — такой же, как Signal, только круче

Threema, по словам разработчиков, обещает пользователям абсолютную анонимность. Программа не синхронизирует контакты в телефоне с приложением, не передаёт данные третьим лицам, а сообщения, как и в Signal, удаляются сразу после прочтения. Кроме того, паролем в секретные чаты служит 8-разрядный идентификатор Threema. С его помощью можно писать сообщения, не используя свой номер телефона. Как Telegtram или Signal, Threema использует сквозное шифрование для всех сообщений, включая текст, голосовые звонки и записи, файлы, групповые и секретные чаты. Пользователи могут вообще никогда не узнать имён друг друга, если будут использовать специальные идентификаторы.

Wire

Фото © Wireapp

Этот мессенджер называют "зумом в мире программ для обмена данными". Кроме сообщений, защищённых сквозным шифрованием, мессенджер позволяет проводить демонстрации экрана в масштабе 1:1. Wire хорошо подходит как для личного пользования, так и для корпоративных данных. Встроенный архиватор помогает сжимать данные для удобства отправки. С одного аккаунта можно использовать до восьми устройств — Whatsapp только-только подбирается к трём. При этом каждое устройство будет защищено — получить доступ без специально сгенерированного кода невозможно.

TOX

Ещё один кросс-платформенный и бесплатный мессенджер для анонимного общения. Подходит для тех, кто много и долго использовал Viber и Whatsapp. Его интерфейс похож на все мессенджеры сразу, диалоговые окна открываются интуитивно и напоминают что-то среднее между сообщениями Viber и Skype. Как и в секретных чатах Telegram, TOX позволяет настроить появление и удаление сообщений на определённое время.

Ring

Бесплатная альтернатива не только Whatsapp, но и Skype, к безопасности которого в последнее время много вопросов. Кросс-платформенный мессенджер позволяет совершать аудио- и видеозвонки, отправлять шифрованные сообщения, которые не сможет прочитать никто, кроме владельца смартфона. Хорошо подходит для групповой коммуникации, но обладает не самым удобным интерфейсом — после установки Ring на устройство к работе придётся какое-то время привыкать.

Briar

Считается, что этим мессенджером пользовались Эдвард Сноуден и журналист Гленн Гринвальд, когда только готовилась утечка данных о масштабной слежке АНБ. Его особенность в том, что Briar не использует центральный сервер для хранения данных. Все сообщения синхронизируются напрямую между устройствами пользователей и не хранятся больше нигде. Система часто подключается к Wi-Fi или Bluetooth для хранения данных на устройстве, если внезапно пропала сотовая связь.