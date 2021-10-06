Руководству красноярской школы пришлось оправдываться за портрет Сталина на концерте ко Дню учителя

Праздник решили стилизовать под советскую эпоху, повязать ведущим красные пионерские галстуки и повесить плакат с изображением одного из самых узнаваемых лидеров тех времён. Креатив оценили не все.

Школа № 3 города Красноярска оказалась в центре скандала из-за празднования Дня учителя под портретом Иосифа Сталина. Некоторые родители сочли это неуместным, а в комментариях к заметке местного СМИ о проведённом празднике разыгралась нешуточная полемика: одни не увидели в такой стилизации концертных номеров ничего зазорного, а другие предложили педагогам в следующий раз нарядить детей "не в пионерские галстуки, а в телогрейки", а сцену оформить "в виде барака с двухэтажными нарами".

За объяснением происходящего "Газета.ru" обратилась к и.о. директора красноярской школы № 3 Светлане Коваленко. Она рассказала, что подготовкой сценария к празднику занималась творческая группа педагогов, решившая провести концерт в необычном, стилизованном формате, отражающим советскую эпоху. Так, стены актового зала были украшены плакатами "в стиле тех лет", а на ведущих были повязаны красные пионерские галстуки.

"Обязательным атрибутом праздничного мероприятия тех времён было наличие портрета руководителя, поэтому на стене актового зала нашей школы и был вывешен портрет одного из самых узнаваемых лидеров тех времён", — пояснила она.

Коваленко добавила, что сами выступления детей были современными и никакого политического окраса не носили. А после представления никто из зрителей не обращался к администрации школы с жалобами на аморальность увиденного.

"Если бы родители обратились, мы бы им объяснили, что это была просто стилизация под эпоху. Со стороны педагогов тоже никаких вопросов не возникало", — добавила представитель школы.