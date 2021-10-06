Поражено более 75% лёгких: Актёра Валерия Гаркалина перевели в реанимацию
Ночью у артиста резко упал уровень сатурации, врачи подключили его к кислороду.
Фото © ТАСС / Юрий Машков
Советского и российского актёра, театрального педагога Валерия Гаркалина, ранее госпитализированного с ковидом, перевели в реанимацию. По данным Mash, состояние артиста ухудшилось — у него поражено уже более 75% лёгких.
Телеграм-канал уточняет, что у актёра критическая стадия пневмонии — КТ4. Ночью у Гаркалина резко упал уровень сатурации, врачи подключили его к кислороду. Актёр остаётся в сознании.
Напомним, накануне стало известно, что 67-летнего народного артиста РФ госпитализировали с коронавирусом. Тогда сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь артиста рассказывала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался.
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