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В саратовском УФСИН уволили четырёх сотрудников после скандала с пытками заключённых

Такое решение было принято по докладу руководителя комиссии центрального аппарата ФСИН, которая занималась проверкой данных об издевательствах над осуждёнными.

6 октября, 11:22

Фото © Pixabay

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырёх сотрудников УФСИН Саратовской области из-за применения насилия в отношении заключённых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Директором ФСИН России Александром Калашниковым принято решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева", — говорится в релизе.

В Сети появились новые видео с пытками заключённых

В Сети появились новые видео с пытками заключённых

Отмечается, что решение об увольнении было принято по докладу руководителя комиссии центрального аппарата ФСИН, которая занималась проверкой данных о пытках заключённых.

СМИ: Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку

СМИ: Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку

Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Сегодня, 6 октября, было возбуждено ещё 4 уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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