В саратовском УФСИН уволили четырёх сотрудников после скандала с пытками заключённых

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырёх сотрудников УФСИН Саратовской области из-за применения насилия в отношении заключённых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Директором ФСИН России Александром Калашниковым принято решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева", — говорится в релизе.