Два московских ресторана вошли в тридцатку лучших заведений мира

Московские рестораны White Rabbit и Twins Garden оказались в списке пятидесяти лучших заведений мира, попав в топ-30. Полный перечень доступен на сайте рейтинга World’s 50 Best Restaurants.

Так, ресторан White Rabbit занял 25-е место. Его главной особенностью является 360-градусный вид на Москву с 16-го этажа "Смоленского пассажа". За кухню в заведении отвечает один из самых известных шеф-поваров мира, Владимир Мухин, который даже попал в документальный фильм Netflix "Стол шефа". Он уже поздравил команду с этим достижением.

"Благодарю вас, друзья, за поддержку и добрые слова. Любой результат хорош для нас. Ибо это великий путь, и иногда (всегда) он важнее результата", — написал шеф-повар в "Инстаграме".

А Twins Garden, которым заведуют близнецы Иван и Сергей Березуцкие, оказался на 30-й строчке списка. Отмечается, что 70% ингредиентов, используемых в заведении, производятся на ферме братьев, а излишки отправляются обратно и становятся кормом для животных.

Первые два места в рейтинге заняли рестораны из Копенгагена — Noma и Geranium. Замкнуло тройку испанское заведение Asador Etxebarri.