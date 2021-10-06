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Два московских ресторана вошли в тридцатку лучших заведений мира

Первые два места заняли заведения, находящиеся в Копенгагене, а замкнул тройку топа ресторан, расположенный в Испании.

6 октября, 11:33
<p>Фото © Theworlds50best.com</p>

Фото © Theworlds50best.com

Московские рестораны White Rabbit и Twins Garden оказались в списке пятидесяти лучших заведений мира, попав в топ-30. Полный перечень доступен на сайте рейтинга World’s 50 Best Restaurants.

Так, ресторан White Rabbit занял 25-е место. Его главной особенностью является 360-градусный вид на Москву с 16-го этажа "Смоленского пассажа". За кухню в заведении отвечает один из самых известных шеф-поваров мира, Владимир Мухин, который даже попал в документальный фильм Netflix "Стол шефа". Он уже поздравил команду с этим достижением.

"Благодарю вас, друзья, за поддержку и добрые слова. Любой результат хорош для нас. Ибо это великий путь, и иногда (всегда) он важнее результата", — написал шеф-повар в "Инстаграме".

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А Twins Garden, которым заведуют близнецы Иван и Сергей Березуцкие, оказался на 30-й строчке списка. Отмечается, что 70% ингредиентов, используемых в заведении, производятся на ферме братьев, а излишки отправляются обратно и становятся кормом для животных.

Первые два места в рейтинге заняли рестораны из Копенгагена — Noma и Geranium. Замкнуло тройку испанское заведение Asador Etxebarri.

А вот в другом рейтинге стремительный взлёт Москвы обрадовать вряд ли сможет. В исследовании Global Residential Cities Index столица РФ поднялась с 92-го на пятое место по росту цен на жильё. Лидером по итогам второго квартала 2021 года стал канадский Галифакс, прежде занимавший десятую строчку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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