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Мрачный ответ "Звёздным войнам": Кинокритик Егор Москвитин объяснил, чем так хорош фильм "Дюна"

По словам эксперта, в кинокартине сюжет романа упрощён, однако это "неизбежное решение", если создатели планируют делать франшизу.

6 октября, 14:21

Скриншот видео © LIFE

Кинокритик Егор Москвитин объяснил, чем так хорош фильм "Дюна". Видео © LIFE

Нашумевший фильм "Дюна" является отличным как некая выразительная история, с точки зрения стиля, музыки эта картина — "самое масштабное и зрелищное событие года". Таким мнением поделился кинокритик Егор Москвитин в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!".

"Это упрощение сюжета романа. <...> Фильм очень много упрощает, но при этом это, наверное, неизбежное решение, если ты хочешь сделать франшизу. А режиссёр Дени Вильнёв хочет снять вторую часть, хочет сделать сериал. И для компании Warner Bros. это явно их ответ "Звёздным войнам", только чуть помрачнее", — отметил Москвитин.

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Кинокритик добавил, что можно "ворчать из-за каких-то нюансов драматургических", но нельзя не признать, что масштабнее "Дюны" в текущем году вряд ли что-то будет.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Москвитин также рассказал о масштабных и самых кассовых проектах 2021 года, отметил, на какие из них стоит обратить внимание, и раскрыл отношение индустрии к BadComedian. Смотрите по ссылке.

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Напомним, "Дюна" вышла в российский кинопрокат 16 сентября. Картину снял режиссёр Дени Вильнёв по одноимённому роману Фрэнка Герберта, музыку написал композитор Ханс Циммер, а главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста и Шарлотта Рэмплинг. За неполные две недели проката картина собрала более 1 миллиарда рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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