Кинокритик Егор Москвитин объяснил, чем так хорош фильм "Дюна". Видео © LIFE

Нашумевший фильм "Дюна" является отличным как некая выразительная история, с точки зрения стиля, музыки эта картина — "самое масштабное и зрелищное событие года". Таким мнением поделился кинокритик Егор Москвитин в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!".

"Это упрощение сюжета романа. <...> Фильм очень много упрощает, но при этом это, наверное, неизбежное решение, если ты хочешь сделать франшизу. А режиссёр Дени Вильнёв хочет снять вторую часть, хочет сделать сериал. И для компании Warner Bros. это явно их ответ "Звёздным войнам", только чуть помрачнее", — отметил Москвитин.

Кинокритик добавил, что можно "ворчать из-за каких-то нюансов драматургических", но нельзя не признать, что масштабнее "Дюны" в текущем году вряд ли что-то будет.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Москвитин также рассказал о масштабных и самых кассовых проектах 2021 года, отметил, на какие из них стоит обратить внимание, и раскрыл отношение индустрии к BadComedian. Смотрите по ссылке.