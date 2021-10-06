Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России
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До этого форвард признался, что его форма пока не позволяет полноценно помочь сборной.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на детекторе лжи признался, что ему нужен нападающий Артём Дзюба в национальной команде.
В Сети опубликовали анонс его появления в программе "Коммент. Шоу" сразу после игр национальной команды. При этом Карпин в ролике рассказал, что не расстроился из-за решения Дзюбы не ехать в сборную России.
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.