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Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России

Ранее форвард заявил, что находится не в оптимальной форме для того, чтобы помочь национальной команде.

6 октября, 14:11
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на детекторе лжи признался, что ему нужен нападающий Артём Дзюба в национальной команде.

В Сети опубликовали анонс его появления в программе "Коммент. Шоу" сразу после игр национальной команды. При этом Карпин в ролике рассказал, что не расстроился из-за решения Дзюбы не ехать в сборную России.

"Не считаю, что нужно заставлять": Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России

"Не считаю, что нужно заставлять": Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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