Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России

До этого форвард признался, что его форма пока не позволяет полноценно помочь сборной.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на детекторе лжи признался, что ему нужен нападающий Артём Дзюба в национальной команде.

В Сети опубликовали анонс его появления в программе "Коммент. Шоу" сразу после игр национальной команды. При этом Карпин в ролике рассказал, что не расстроился из-за решения Дзюбы не ехать в сборную России.