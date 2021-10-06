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Регион
Опубликовано 6 октября 2021, 14:11

Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России

Фото © РФС

Фото © РФС

До этого форвард признался, что его форма пока не позволяет полноценно помочь сборной.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на детекторе лжи признался, что ему нужен нападающий Артём Дзюба в национальной команде.

В Сети опубликовали анонс его появления в программе "Коммент. Шоу" сразу после игр национальной команды. При этом Карпин в ролике рассказал, что не расстроился из-за решения Дзюбы не ехать в сборную России.

"Не считаю, что нужно заставлять": Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России
"Не считаю, что нужно заставлять": Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

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Шамиль Гаджиев
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