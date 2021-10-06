Добрый Карпин, раздражённый Смолов и травмированный Захарян: Сборная России начала подготовку к матчам со Словакией и Словенией Впереди у нашей команды две непростые игры. Дополнительные сложности создают серьёзные проблемы с целым рядом травмированных игроков. 6 октября, 13:04 Фото © РФС

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Сборная России по футболу начала серьёзную подготовку к двум важнейшим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Впереди у команды Валерия Карпина игры со Словакией и Словенией, после которых станет понятно, какие шансы у нашей команды на поездку на мундиаль. Первым этапом подготовки стала открытая тренировка сборной России на базе в Новогорске, после которой к журналистам подошли Валерий Карпин и два игрока национальной команды.

Захарян ушёл раньше

Открытыми для журналистов были около 30 минут, что значительно больше, чем стандартно положенные в подобных ситуациях 15 минут. Сначала футболисты занимались по группам, а затем сыграли двусторонку. В целом процедуры достаточно стандартные, по которым пока рано делать какие-то выводы. Об этом же говорил и Валерий Карпин.

Сильнее всего огорчил тот факт, что раньше всех занятие покинул Арсен Захарян. Вместе с ним с поля ушёл Денис Глушаков. Позже полузащитник "Химок" рассказал, что у него имеется микроповреждение, а вот о динамовце долгое время никакой информации не было. Позже перед журналистами появился Валерий Карпин, который и прояснил, что произошло с Захаряном.

"У Захаряна ушиб, завтра посмотрим", — отметил Карпин.

Кстати, уже сегодня наша сборная может лишиться ещё двух игроков. Глушаков и Захарян пройдут дополнительное обследование, после чего будет приниматься решение об их дальнейшем участии в матчах. Игрок "Химок", кстати, признался, что до этого врачи не нашли у него каких-либо проблем с мышцами.

В целом настроение на базе было рабочее. Никаких лишних слов, шуток или улыбок. Со стороны складывалось чёткое ощущение, что футболисты заряжены и серьёзно настроены, понимают, насколько важные матчи их ждут впереди. Примерно таким же был и Валерий Карпин.

Что сказали Глушаков, Смолов и Карпин

Одной из главных тем для разговора с журналистами стал отказ Артёма Дзюбы играть за сборную. И если его коллеги — Фёдор Смолов и Денис Глушаков — говорить на этот счёт не сильно захотели, то вот Валерий Карпин уходить от вопроса не стал.

"Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять играть за сборную. Он так решил, поговорили. Нет — так нет. За сборную игроки должны хотеть играть, но если он не хочет, то зачем его уговаривать", — подчеркнул Карпин.

Стоит также заметить, что Денис Глушаков, к примеру, сказал на тему отказа Дзюбы: представить себя в подобной ситуации он не может. Очередного вызова в национальную команду он ждал достаточно долго, а потому отказываться от такого не собирается, в отличие от нападающего "Зенита". Вообще, глядя на Глушакова, складывалось ощущение, что этот вызов в национальную команду был для него долгожданным, однако никакого дополнительного волнения у полузащитника не было.

"Герб есть на груди, всё то же самое осталось, только люди меняются. Футбол движется вперёд, больше ничего такого нет. В Новогорск приехал, как обычно, знакомые места, напряга нет. Волнение, когда зашёл? Нет, не было. Я не один матч за сборную сыграл", — подчеркнул Глушаков.

Куда более раздражительным выглядел Фёдор Смолов. Главное, о чём его попытались спросить, — провальный сентябрь. Форвард "Локомотива" великолепно начал сезон, однако затем и у него, и у всей команды пошёл спад. Но у Смолова на этот счёт было мнение совершенно иное.

"Я не считаю, что у меня неудачная серия. В сборную все приезжают с хорошим настроением — и игроки, и тренерский состав. У всех свои задачи, все готовятся и рады друг друга видеть", — отметил Смолов.

Говоря о соперниках, нападающий подчеркнул, что нашей команде будет очень непросто, ведь и Словакия, и Словения — команды хорошего уровня, а первым сборная России и вовсе уступила в весеннем матче.

Валерий Карпин, помимо вопросов о Дзюбе, много говорил и о травмированных игроках. Основной посыл нашего наставника был таков: важен каждый игрок — и Головин, и Самошников, и другие. Ввиду небольшого кризиса, который имеется на позиции флангового защитника, наигрываться на левую бровку будет Фёдор Кудряшов. Он, правда, рассказал, что давно не играл на фланге.

В остальном был виден серьёзный настрой нашей национальной команды. Сборная России подходит к матчам со Словакией и Словенией с целым комплексом проблем и потерь. Однако менять тактику Валерий Карпин не намерен, а настрой и подавно. Сборная едет в Казань и Марибор только за победами!

Авторы Шамиль Гаджиев