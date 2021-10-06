Ласицкене поборется за звание легкоатлетки года в Европе
Помимо неё на награду претендуют представительницы Нидерландов и Польши.
Фото © ТАСС / imago images / Beautiful Sports
Олимпийская чемпионка, прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на награду легкоатлетки года в Европе по версии European Athletics.
Помимо неё получить награду надеются Сифан Хассан из Нидерландов (бег на 5 и 10 тысяч метров) и представительница Польши Анита Влодарчик (метание молота). Голосование в "Твиттере" организации продлится до 16 октября.
Напомним, на Олимпиаде в Токио наша знаменитая прыгунья добилась феноменального результата, опередив всех соперниц, несмотря на травмы в ходе нынешнего сезона. 28-летняя спортсменка оказалась единственной, кто взял 2,04 метра.
Олимпиада-2020. Главное по теме
"Честь и гордость страны": Украинский депутат и борец Беленюк намерен продать свою золотую олимпийскую медаль
сегодня в 10:43
"Дурной тон!": Роднина раскритиковала гимнаста Далалояна после его слов про Авериных
2 октября, 11:44
"В России слишком много идиотов": Винер-Усманова осудила гимнаста Далалояна за слова о вручении Авериной BMW
1 октября, 15:54
Комментариев: 0