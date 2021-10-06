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Ласицкене поборется за звание легкоатлетки года в Европе

Помимо неё на награду претендуют представительницы Нидерландов и Польши.

6 октября, 12:45
<p>Фото © ТАСС / imago images / Beautiful Sports</p>

Фото © ТАСС / imago images / Beautiful Sports

Олимпийская чемпионка, прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на награду легкоатлетки года в Европе по версии European Athletics.

Помимо неё получить награду надеются Сифан Хассан из Нидерландов (бег на 5 и 10 тысяч метров) и представительница Польши Анита Влодарчик (метание молота). Голосование в "Твиттере" организации продлится до 16 октября.

Олимпийскую чемпионку Ласицкене не впустили в США на соревнования

Олимпийскую чемпионку Ласицкене не впустили в США на соревнования

Напомним, на Олимпиаде в Токио наша знаменитая прыгунья добилась феноменального результата, опередив всех соперниц, несмотря на травмы в ходе нынешнего сезона. 28-летняя спортсменка оказалась единственной, кто взял 2,04 метра.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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