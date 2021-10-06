Ласицкене поборется за звание легкоатлетки года в Европе

Олимпийская чемпионка, прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на награду легкоатлетки года в Европе по версии European Athletics.

Помимо неё получить награду надеются Сифан Хассан из Нидерландов (бег на 5 и 10 тысяч метров) и представительница Польши Анита Влодарчик (метание молота). Голосование в "Твиттере" организации продлится до 16 октября.