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"Покушение на территориальную целостность": Российские сенаторы возмутились решением УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом

По их мнению, такая позиция чиновников из Ньона является преступлением, однако удивляться ей не стоит.

6 октября, 11:55
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/i/status/1445473499720531975" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УЕФА</a></p>

Кадр из видео © Twitter / УЕФА

Решение УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом является покушением на территориальную целостность России, а данный факт нельзя оставлять без внимания. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

"Республика Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации. Покушение на территориальную целостность России — наказуемо, и об этом необходимо напомнить нашим зарубежным партнёрам. Мы с вами знаем, что спорт давно стал частью международной политики. Представление УЕФА Республики Крым как части Украины — незаконно", — подчеркнула Ковитиди.

Она также напомнила, что спортсмены непризнанной Республики Косово принимают участие в самых разных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр. А вот сенатор Сергей Цеков заявил, что такая позиция УЕФА абсолютно неудивительна.

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"Такое решение УЕФА для нас неудивительно, потому что те страны, которые организовывали антиконституционный переворот в 14 году, все они являются и членам УЕФА. Обращать внимание на то, что они неправы, безусловно, надо. И мы будем это делать. МИД и руководство РФ — мы постоянно об этом говорим (что Крым — часть РФ. — Прим. Лайфа). Я думаю, что обратиться в УЕФА следует, но надо дождаться, какое решение примет наша федерация", — заявил Цеков Лайфу.

А вот почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с "Газетой.ру" отметил, что УЕФА в этом случае действовал согласно собственному уставу, что, впрочем, не соответствует реальности.

"Появление Крыма в границах Украины я рассматриваю как не соответствующее действительности. А УЕФА оценивает это согласно уставу организации, по которому Федерация футбола Крыма до сих пор является составной частью Федерации футбола Украины. Поэтому ФФК запрещены любые международные футбольные связи. Им запрещено выступать, в частности, в чемпионате России", — отметил Колосков.

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксёнов, такое решение УЕФА является очередной попыткой вовлечь политику в спорт.

"К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причём политики лживой и нечистоплотной. УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идёт на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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