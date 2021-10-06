Решение УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом является покушением на территориальную целостность России, а данный факт нельзя оставлять без внимания. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

"Республика Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации. Покушение на территориальную целостность России — наказуемо, и об этом необходимо напомнить нашим зарубежным партнёрам. Мы с вами знаем, что спорт давно стал частью международной политики. Представление УЕФА Республики Крым как части Украины — незаконно", — подчеркнула Ковитиди.

Она также напомнила, что спортсмены непризнанной Республики Косово принимают участие в самых разных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр. А вот сенатор Сергей Цеков заявил, что такая позиция УЕФА абсолютно неудивительна.

"Такое решение УЕФА для нас неудивительно, потому что те страны, которые организовывали антиконституционный переворот в 14 году, все они являются и членам УЕФА. Обращать внимание на то, что они неправы, безусловно, надо. И мы будем это делать. МИД и руководство РФ — мы постоянно об этом говорим (что Крым — часть РФ. — Прим. Лайфа). Я думаю, что обратиться в УЕФА следует, но надо дождаться, какое решение примет наша федерация", — заявил Цеков Лайфу.

А вот почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с "Газетой.ру" отметил, что УЕФА в этом случае действовал согласно собственному уставу, что, впрочем, не соответствует реальности.

"Появление Крыма в границах Украины я рассматриваю как не соответствующее действительности. А УЕФА оценивает это согласно уставу организации, по которому Федерация футбола Крыма до сих пор является составной частью Федерации футбола Украины. Поэтому ФФК запрещены любые международные футбольные связи. Им запрещено выступать, в частности, в чемпионате России", — отметил Колосков.

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксёнов, такое решение УЕФА является очередной попыткой вовлечь политику в спорт.