Глушаков из-за травмы пропустит матчи со Словакией и Словенией
Днём ранее он сообщил, что у него было микроповреждение, которое он получил во время выступлений за "Химки".
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Полузащитник "Химок" и сборной России Денис Глушаков не сможет принять участия в матчах национальной команды против Словакии и Словении из-за полученной травмы. Об этом пишет телеграм-канал "Эк-Спорт".
По некоторым данным, у Глушакова зафиксирована травма мышц бедра, из-за которой он не сможет сыграть в ближайших матчах.
Ранее Лайф сообщал, что Денис Глушаков и Арсен Захарян заранее покинули открытую тренировку сборной России из-за полученных травм.
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