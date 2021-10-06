НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глушаков из-за травмы пропустит матчи со Словакией и Словенией

Днём ранее он сообщил, что у него было микроповреждение, которое он получил во время выступлений за "Химки".

6 октября, 12:07
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитник "Химок" и сборной России Денис Глушаков не сможет принять участия в матчах национальной команды против Словакии и Словении из-за полученной травмы. Об этом пишет телеграм-канал "Эк-Спорт".

По некоторым данным, у Глушакова зафиксирована травма мышц бедра, из-за которой он не сможет сыграть в ближайших матчах.

Захарян досрочно покинул тренировку сборной России

Захарян досрочно покинул тренировку сборной России

Ранее Лайф сообщал, что Денис Глушаков и Арсен Захарян заранее покинули открытую тренировку сборной России из-за полученных травм.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарян досрочно покинул тренировку сборной России

вчера в 16:03

Испанский арбитр Лаос рассудит матч Россия — Словакия в отборе ЧМ-2022

сегодня в 08:55

Ласицкене поборется за звание легкоатлетки года в Европе

сегодня в 12:45

"Покушение на территориальную целостность": Российские сенаторы возмутились решением УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом

сегодня в 11:55

"Ночь пожирателей рекламы" представила уникальный шоу-формат в современном искусстве

сегодня в 13:01

Новости партнеров

Layer 1