Финский арбитр Хютия назначен заместителем главы департамента судейства РФС

"Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперёд", — отметил Хютия.