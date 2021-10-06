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Финский арбитр Хютия назначен заместителем главы департамента судейства РФС

В конце сентября руководителем департамента стал португалец Витор Перейра.

6 октября, 13:25

Фото © facebook.com/jouni.hyytia

Финский арбитр Йоуни Хютия назначен заместителем руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Витора Перейры. Об этом информирует пресс-служба РФС.

"Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперёд", — отметил Хютия.

РФС объявил о назначении Витора Перейры главой судейского департамента

РФС объявил о назначении Витора Перейры главой судейского департамента

В его обязанности войдут обучение судей, в том числе арбитров, работающих в РПЛ, назначения на матчи и инструктирование. Добавим, что с 2013 года Хютия работал инспектором ФИФА.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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