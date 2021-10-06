Цена газа в Европе обвалилась на $600

Цена на газ в Европе в ходе торгов обвалилась на $600 после рекордного роста выше $1900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, биржевая стоимость топлива падала до $1325 за тысячу кубометров, а по состоянию на 14:34 мск установилась на отметке $1417.