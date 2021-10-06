Цена газа в Европе обвалилась на $600
Сегодня, 6 октября, стоимость топлива впервые в истории превысила 1900 долларов.
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Цена на газ в Европе в ходе торгов обвалилась на $600 после рекордного роста выше $1900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, биржевая стоимость топлива падала до $1325 за тысячу кубометров, а по состоянию на 14:34 мск установилась на отметке $1417.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов.
По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания, Греция и Румыния хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в этой ситуации Еврокомиссию.
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