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Дмитрий Гоблин Пучков назвал Саакашвили сбитым лётчиком

По мнению публициста, за возвращением экс-президента Грузии на родину не могут стоять никакие спецслужбы, поскольку Саакашвили уже никому не интересен и не способен влиять на ситуацию в стране.

6 октября, 14:01
<p>Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=55D8AmaRaHw&ab_channel=DmitryPuchkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com/DmitryPuchkov</a>, ТАСС / Бабкин Владимир</p>

Фото © youtube.com/DmitryPuchkov, ТАСС / Бабкин Владимир

Писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков считает, что слухи о влиянии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на политические процессы в его родной стране сильно преувеличены. Таким мнением эксперт поделился в эфире радио "Комсомольская правда". По мнению Пучкова, судьба этого политика давно не представляет никакого интереса, и если бы за его возвращением в Грузию стояли бы некие спецслужбы, это имело бы серьёзнейшее информационное сопровождение.

"Я считаю, что просто уже бросили все, он никому не интересен. Это сбитый лётчик, хромая утка и всякое такое прочее. Зачем он это сделал, загадка. Я полагаю, что от "избытка интеллекта", — рассуждает он.

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Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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