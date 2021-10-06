Дмитрий Гоблин Пучков назвал Саакашвили сбитым лётчиком

Писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков считает, что слухи о влиянии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на политические процессы в его родной стране сильно преувеличены. Таким мнением эксперт поделился в эфире радио "Комсомольская правда". По мнению Пучкова, судьба этого политика давно не представляет никакого интереса, и если бы за его возвращением в Грузию стояли бы некие спецслужбы, это имело бы серьёзнейшее информационное сопровождение.

"Я считаю, что просто уже бросили все, он никому не интересен. Это сбитый лётчик, хромая утка и всякое такое прочее. Зачем он это сделал, загадка. Я полагаю, что от "избытка интеллекта", — рассуждает он.