Изумлённые туристы сняли на видео момент обрушения части старинной Гунибской крепости.

Часть древней крепостной стены в дагестанском селе Гуниб разрушилась в результате сильных дождей. Речь идёт об участке крепости рядом с "Воротами Шамиля", возведёнными в XIX веке, после окончания Кавказской войны. Сооружение на горе Гуниб начало строиться после пленения имама Шамиля с 1861 года и возводилось до 1870-го, а рухнула пятиметровая стена в один миг. Момент обрушения случайно сняли на камеру очевидцы.