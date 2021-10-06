Изумлённые туристы сняли на видео момент обрушения части старинной Гунибской крепости
Пострадавших нет, за исключением самой достопримечательности, входящей в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кадр из видео © Telegram/"Мобильный репортёр"
Изумлённые туристы сняли на видео момент обрушения части старинной Гунибской крепости.
Видео © Telegram/"Мобильный репортёр"
Часть древней крепостной стены в дагестанском селе Гуниб разрушилась в результате сильных дождей. Речь идёт об участке крепости рядом с "Воротами Шамиля", возведёнными в XIX веке, после окончания Кавказской войны. Сооружение на горе Гуниб начало строиться после пленения имама Шамиля с 1861 года и возводилось до 1870-го, а рухнула пятиметровая стена в один миг. Момент обрушения случайно сняли на камеру очевидцы.
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