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Изумлённые туристы сняли на видео момент обрушения части старинной Гунибской крепости

Пострадавших нет, за исключением самой достопримечательности, входящей в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

6 октября, 13:58

Кадр из видео © Telegram/"Мобильный репортёр"

Изумлённые туристы сняли на видео момент обрушения части старинной Гунибской крепости.

Видео © Telegram/"Мобильный репортёр"

Часть древней крепостной стены в дагестанском селе Гуниб разрушилась в результате сильных дождей. Речь идёт об участке крепости рядом с "Воротами Шамиля", возведёнными в XIX веке, после окончания Кавказской войны. Сооружение на горе Гуниб начало строиться после пленения имама Шамиля с 1861 года и возводилось до 1870-го, а рухнула пятиметровая стена в один миг. Момент обрушения случайно сняли на камеру очевидцы.

Сильные дожди продолжаются в Дагестане с конца прошлой недели и уже привели к затоплению нескольких центральных улиц Махачкалы. В горных районах республики из-за дождей разрушена часть дорог. Передвигаться даже пешком местами небезопасно, поэтому местное Министерство образования рекомендовало перевести учащихся начальных классов на дистанционное обучение.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Невельске обнаружили на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местных жителей эта новость очень расстроила. "Роскосмос" обратился к сахалинским властям с требованием восстановить памятник, в свою очередь губернатор области Валерий Лимаренко заявил, что монумент должен быть отреставрирован в кратчайшие сроки и установлен в центре Невельска.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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