Лайф публикует видео с места пожара в доме престарелых в Новой Москве

В распоряжении Лайфа появилось видео с места пожара в доме престарелых в деревне Летово в Новой Москве. На кадрах видны спасённые постояльцы — некоторые из них сидят на стульях, некоторые лежат на матрасах, укрытые одеялами и одеждой.