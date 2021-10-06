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Лайф публикует видео с места пожара в доме престарелых в Новой Москве

6 октября, 13:45

Пожар произошёл в доме престарелых в Новой Москве. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео с места пожара в доме престарелых в деревне Летово в Новой Москве. На кадрах видны спасённые постояльцы — некоторые из них сидят на стульях, некоторые лежат на матрасах, укрытые одеялами и одеждой.

На месте работают пожарные и медики. Судя по видео, пострадала крыша здания.

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Пожар начался в помещении на мансардном этаже. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление, в 16:14 возгорание ликвидировано. Было эвакуировано 40 человек, трое спасены. Пострадавших нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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