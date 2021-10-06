В Новой Москве загорелся дом престарелых
Было эвакуировано 40 человек, пострадавших нет.
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Дом престарелых загорелся в деревне Летово в Новой Москве. По данным источника Лайфа, было эвакуировано 40 человек, трое спасены. Пострадавших нет.
Пожар начался в помещении на мансардном этаже небольшого здания. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление. По данным МЧС, в 16:14 возгорание ликвидировано.
А накануне, 5 октября, пожар вспыхнул в одной из палат инфекционной больницы в Кирове. В результате погибло два человека. Причиной возгорания, предварительно, стали действия одного из погибших пациентов.
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