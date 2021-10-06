Непривитых от ковида волгоградских пенсионеров планируют отправить на самоизоляцию

Власти Волгоградской области намерены ввести некоторые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. В частности, планируется отправить на самоизоляцию непривитых от CoViD-19 пожилых людей. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"Предлагается с 12 октября текущего года установить режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих людей возрастной группы 65+, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания, <…> с 18 октября 2021 года ограничить доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию", — рассказали в оперштабе.

Кроме того, рекомендовано с 18 октября предоставлять услуги в МФЦ только людям, сделавшим прививку, имеющим отрицательный ПЦР-тест или переболевшим CoViD-19 не менее полугода назад. Остальные граждане смогут обращаться в МФЦ дистанционно. Такие же ограничения распространяются на санатории и турбазы на территории региона.

В ведомстве отметили, что в области индекс заболеваемости ковидом в расчёте на 100 тысяч жителей вырос за неделю с 13,9 до 14,7. На данный момент в регионе привито от коронавируса более 880 тысяч человек, что составляет 55% от плана.