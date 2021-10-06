СК возбудил уголовное дело после видео с избиением заключённого в колонии, где сидит Ефремов
События на записи, распространённой в Сети, произошли в 2012 году, однако на данный момент конкретных подозреваемых у следствия нет.
Уголовное дело возбуждено после публикации видео с избиением заключённого в колонии в Белгородской области, где отбывает наказание актёр Михаил Ефремов. Об этом сообщила помощник руководителя следственного отдела СКР по региону Елена Козырева.
"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками этого исправительного учреждения", — приводит её слова РИА "Новости".
Инцидент, запечатлённый на видео, случился в 2012 году, добавила Козырева, однако конкретных подозреваемых у следователей на данный момент нет.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Сегодня, 6 октября, было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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