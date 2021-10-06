Путин: Энергетическая стратегия РФ должна быть рассчитана на два-три десятилетия

Энергетическая стратегия России должна быть рассчитана на два-три десятилетия вперёд. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Наши с вами решения по развитию топливно-энергетического комплекса России должны быть взвешенными, должны учитывать национальные интересы, а главное — потребности наших граждан", — сказал глава государства во время совещания по энергетике.

Также Путин отметил необходимость ориентирования на долгосрочную перспективу. Необходимо попытаться заглянуть за горизонт не одного, а двух-трёх десятилетий, заметил президент.