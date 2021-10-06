Путин: Энергетическая стратегия РФ должна быть рассчитана на два-три десятилетия
Решения в этой области должны быть взвешенными, а также учитывать национальные интересы и потребности граждан, заметил глава государства.
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Энергетическая стратегия России должна быть рассчитана на два-три десятилетия вперёд. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Наши с вами решения по развитию топливно-энергетического комплекса России должны быть взвешенными, должны учитывать национальные интересы, а главное — потребности наших граждан", — сказал глава государства во время совещания по энергетике.
Также Путин отметил необходимость ориентирования на долгосрочную перспективу. Необходимо попытаться заглянуть за горизонт не одного, а двух-трёх десятилетий, заметил президент.
А ранее Владимир Путин заявил, что Россия может обновить рекорд поставок энергоносителей в Европу. По словам главы государства, "в истории нет ни одного случая", когда "Газпром" отказал бы потребителям в увеличении поставок.
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