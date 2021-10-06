Путин назвал недопустимыми политически окрашенные решения в области энергетики

Президент России Владимир Путин предостерёг от принятия политически окрашенных решений в области энергетики. По его словам, участникам рынка нельзя забывать, что они ставят под угрозу устойчивую работу предприятий, а также благополучие миллионов граждан.

"Сложившееся на европейском энергетическом рынке положение — это ещё один яркий пример того, что поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей", — заявил российский лидер на совещании по вопросам развития энергетики в среду.