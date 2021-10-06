Путин назвал недопустимыми политически окрашенные решения в области энергетики
Российский лидер призвал не забывать, что от грамотных шагов в этой сфере зависит работа предприятий и благополучие людей.
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Президент России Владимир Путин предостерёг от принятия политически окрашенных решений в области энергетики. По его словам, участникам рынка нельзя забывать, что они ставят под угрозу устойчивую работу предприятий, а также благополучие миллионов граждан.
"Сложившееся на европейском энергетическом рынке положение — это ещё один яркий пример того, что поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей", — заявил российский лидер на совещании по вопросам развития энергетики в среду.
Ранее стоимость газа в Европе побила новый рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. При этом Еврокомиссия ожидает, что цены останутся на высоком уровне в течение всей зимы.
Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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