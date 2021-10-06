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Россия может обновить рекорд поставок энергоносителей в Европу, заявил Путин

Лидер РФ отметил, что "в истории нет ни одного случая", когда "Газпром" отказал бы потребителям в увеличении поставок.

6 октября, 12:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ может выйти на новый рекорд по поставкам энергоносителей в Европу. Такой прогноз он озвучил во время совещания по энергетике, сообщив, что за первые девять месяцев текущего года плюсом к 2020-му году Россия поставила 18,8 миллиарда кубических метров газа.

"2020-й — пандемийный: сокращение производства в Европе. [Объём поставок из РФ составил] 179,35 млрд куб. м. 2021-й — год восстановления экономики. Мы можем выйти и на ещё один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", — сказал российский лидер, отметив, что в прошлый раз максимальные показатели были достигнуты в 2018 году.

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Путин: Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья

Путин также добавил, что РФ была и является надёжным поставщиком газа в Азию и Европу и в полном объёме выполняет все обязательства. Он подчеркнул, что "в истории не было ни одного случая", когда "Газпром" отказал бы в увеличении поставок газа в Европу при наличии соответствующих заявок.

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Песков сообщил о близких к рекордным поставках газа "Газпромом" в Европу в этом году

Ранее Путин назвал ошибку Европы, которая привела к нынешней ситуации на газовом рынке. По его словам, в случившемся виновата Еврокомиссия, которая свернула долгосрочные контракты и перешла к биржевой торговле топливом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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