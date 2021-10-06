Политолог предрёк Украине два трагических сценария развития событий

Украину ждут трагические последствия из-за постепенного превращения в авторитарное государство с уклоном в изоляционизм. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

"Крен в авторитаризм приводит к конфликту с крупным бизнесом и оппозицией внутри страны, крен в изоляционизм приводит к конфликту с иностранными партнёрами", — объяснил он в эфире телеканала "Наш".

По мнению политолога, Незалежную в таком случае ждут либо масштабные протестные акции, либо военное обострение. А главная опасность заключается в том, что спрогнозировать дату и причину возможных протестов невозможно.

Эксперт заметил, что даже при большом желании в ближайшее время Киев не сможет провести новые выборы, реформы и добиться широкой дискуссии.