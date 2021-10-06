Политолог предрёк Украине два трагических сценария развития событий
Даже при большом желании власти сейчас не смогут провести ни новых выборов, ни реформ, считает аналитик.
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Украину ждут трагические последствия из-за постепенного превращения в авторитарное государство с уклоном в изоляционизм. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.
"Крен в авторитаризм приводит к конфликту с крупным бизнесом и оппозицией внутри страны, крен в изоляционизм приводит к конфликту с иностранными партнёрами", — объяснил он в эфире телеканала "Наш".
По мнению политолога, Незалежную в таком случае ждут либо масштабные протестные акции, либо военное обострение. А главная опасность заключается в том, что спрогнозировать дату и причину возможных протестов невозможно.
Эксперт заметил, что даже при большом желании в ближайшее время Киев не сможет провести новые выборы, реформы и добиться широкой дискуссии.
А ранее Руслан Бортник заявил, что разрушительная внешняя политика Украины привела к потере "всех друзей по периметру" границ. Ни сейчас, ни в будущем другие государства не могут быть уверены в стабильности поставок газа через Незалежную из-за политической нестабильности, считает аналитик.
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