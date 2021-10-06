Путин: Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные газовые контракты

Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом. Сегодня эта политика привела к рекордным ценам на топливо. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития энергетики.

"Практика европейских партнёров ещё раз подтвердила, что они допустили ошибки. Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава — вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. И оказалось, а сегодня это стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной", — отметил президент.