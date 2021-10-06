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Путин: Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные газовые контракты

Президент РФ объяснил, что такая политика не учитывает специфики рынка из-за большого числа факторов неопределённости, что приводит к сбоям и дисбалансам.

6 октября, 12:05

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом. Сегодня эта политика привела к рекордным ценам на топливо. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития энергетики.

"Практика европейских партнёров ещё раз подтвердила, что они допустили ошибки. Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава — вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. И оказалось, а сегодня это стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной", — отметил президент.

Он объяснил, что такая политика не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости, что приводит к сбоям и дисбалансам, в том числе к рекордной стоимости топлива, которая фиксируется сегодня.

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Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларов за тысячу кубометров и продолжила расти. Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обвинил в сложившейся ситуации Еврокомиссию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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