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"Убедительная просьба": Лавров осадил журналиста, беседовавшего не по делу во время пресс-конференции

Министр иностранных дел обратился к представителям СМИ и порекомендовал не "давать интервью" во время выступления спикеров.

6 октября, 12:03

Кадр из видео © Twitter / МИД РФ

Лавров отчитал журналиста, болтавшего не по делу во время пресс-конференции. Видео © Twitter / МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитал журналиста, который разговаривал не по делу во время совместной пресс-конференции российского дипломата и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна. Трансляция мероприятия велась в твиттере российского дипломатического ведомства.

"Убедительная просьба: когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом", — сказал глава МИД РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, что Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном иранскую ядерную сделку. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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