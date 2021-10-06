Лавров отчитал журналиста, болтавшего не по делу во время пресс-конференции. Видео © Twitter / МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитал журналиста, который разговаривал не по делу во время совместной пресс-конференции российского дипломата и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна. Трансляция мероприятия велась в твиттере российского дипломатического ведомства.

"Убедительная просьба: когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом", — сказал глава МИД РФ.