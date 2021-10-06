"Убедительная просьба": Лавров осадил журналиста, беседовавшего не по делу во время пресс-конференции
Министр иностранных дел обратился к представителям СМИ и порекомендовал не "давать интервью" во время выступления спикеров.
Кадр из видео © Twitter / МИД РФ
Лавров отчитал журналиста, болтавшего не по делу во время пресс-конференции. Видео © Twitter / МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитал журналиста, который разговаривал не по делу во время совместной пресс-конференции российского дипломата и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна. Трансляция мероприятия велась в твиттере российского дипломатического ведомства.
"Убедительная просьба: когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом", — сказал глава МИД РФ.
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Ранее Лайф рассказывал, что Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном иранскую ядерную сделку. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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