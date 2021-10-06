НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Марина Ракова отказалась признавать вину в мошенничестве

Сегодня МВД сообщило о задержании бывшего топ-менеджера Сбербанка. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.

6 октября, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, задержанная по делу о мошенничестве, на допросе отказалась признавать вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния. Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе", — отмечает источник.

Эксперт: Добровольная явка в полицию повышает шансы Раковой на домашний арест

Эксперт: Добровольная явка в полицию повышает шансы Раковой на домашний арест

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Мать пермского стрелка Бекмансурова впервые за 17 дней поинтересовалась здоровьем сына

сегодня в 12:24

Эксперт: Добровольная явка в полицию повышает шансы Раковой на домашний арест

сегодня в 10:30

"Чтобы на картинке смотрелось эффектно": Космонавт оценила появление Пересильд на МКС с растрёпанными волосами

сегодня в 12:57

СК возбудил уголовное дело после видео с избиением заключённого в колонии, где сидит Ефремов

сегодня в 12:49

Ласицкене поборется за звание легкоатлетки года в Европе

сегодня в 12:45

Новости партнеров

Layer 1