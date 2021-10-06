Марина Ракова отказалась признавать вину в мошенничестве
Сегодня МВД сообщило о задержании бывшего топ-менеджера Сбербанка. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, задержанная по делу о мошенничестве, на допросе отказалась признавать вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния. Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе", — отмечает источник.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.
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