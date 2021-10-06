Марина Ракова отказалась признавать вину в мошенничестве

Бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, задержанная по делу о мошенничестве, на допросе отказалась признавать вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния. Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе", — отмечает источник.