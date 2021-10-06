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Премьер-министр Польши считает, что в повышении мировых цен на энергию виноват "Газпром"

По мнению политика, ситуация на рынке регулируется искусственным способом и главный вентиль в этом смысле в руках у России.

6 октября, 11:52
<p>Фото © Flickr.com / <a href="https://www.flickr.com/photos/premierrp/22518534414/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kancelaria Premiera</a></p>

Фото © Flickr.com / Kancelaria Premiera

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в повышении мировых цен на энергию виноват российский "Газпром". Такое мнение он высказал в ходе саммита Европейский союз — Западные Балканы, который проходит в среду в Словении.

"Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства", рассуждает Моравецкий.

Он добавил, что текущее положение дел, в том числе и на газовом рынке Европы, стало следствием всеобщей "зависимости от российского "Газпрома".

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Песков сообщил о близких к рекордным поставках газа "Газпромом" в Европу в этом году

Ранее в среду стоимость газа в Европе побила новый рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. При этом Еврокомиссия ожидает, что цены останутся на высоком уровне в течение всей зимы.

Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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