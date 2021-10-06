Премьер-министр Польши считает, что в повышении мировых цен на энергию виноват "Газпром"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в повышении мировых цен на энергию виноват российский "Газпром". Такое мнение он высказал в ходе саммита Европейский союз — Западные Балканы, который проходит в среду в Словении.

"Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства", — рассуждает Моравецкий.

Он добавил, что текущее положение дел, в том числе и на газовом рынке Европы, стало следствием всеобщей "зависимости от российского "Газпрома".