Премьер-министр Польши считает, что в повышении мировых цен на энергию виноват "Газпром"
По мнению политика, ситуация на рынке регулируется искусственным способом и главный вентиль в этом смысле в руках у России.
Фото © Flickr.com / Kancelaria Premiera
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в повышении мировых цен на энергию виноват российский "Газпром". Такое мнение он высказал в ходе саммита Европейский союз — Западные Балканы, который проходит в среду в Словении.
"Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства", — рассуждает Моравецкий.
Он добавил, что текущее положение дел, в том числе и на газовом рынке Европы, стало следствием всеобщей "зависимости от российского "Газпрома".
Ранее в среду стоимость газа в Европе побила новый рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. При этом Еврокомиссия ожидает, что цены останутся на высоком уровне в течение всей зимы.
Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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