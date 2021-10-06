Путин: Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья

Президент России Владимир Путин предостерёг от поспешной оценки происходящего на глобальном энергетическом рынке. Речь об этом зашла в ходе выступления российского лидера на заседании президиума Госсовета по развитию энергетики. В частности, Путин отметил, что резкие и необдуманные действия могут привести к дисбалансам.

"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, поэтому резкие и необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к сегодняшним дисбалансам — таким, какие мы сейчас наблюдаем на европейских энергорынках, где в этом году сложилось несколько неблагоприятных факторов", — рассуждает российский лидер.

Путин отметил, что быстрое посткризисное восстановление экономики "разогрело" спрос на электроэнергию. Кроме того, в начале года во многих европейских странах холодная зима привела к серьёзному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах этих государств.