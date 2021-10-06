Путин: Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья
Резкие и необдуманные действия в этой сфере могут привести к дисбалансам, предупредил российский лидер.
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Президент России Владимир Путин предостерёг от поспешной оценки происходящего на глобальном энергетическом рынке. Речь об этом зашла в ходе выступления российского лидера на заседании президиума Госсовета по развитию энергетики. В частности, Путин отметил, что резкие и необдуманные действия могут привести к дисбалансам.
"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, поэтому резкие и необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к сегодняшним дисбалансам — таким, какие мы сейчас наблюдаем на европейских энергорынках, где в этом году сложилось несколько неблагоприятных факторов", — рассуждает российский лидер.
Путин отметил, что быстрое посткризисное восстановление экономики "разогрело" спрос на электроэнергию. Кроме того, в начале года во многих европейских странах холодная зима привела к серьёзному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах этих государств.
Ранее в среду стоимость газа в Европе побила новый рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. При этом Еврокомиссия ожидает, что цены останутся на высоком уровне в течение всей зимы.
Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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