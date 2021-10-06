Путин: "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку газа через Украину на 8%

Компания "Газпром" за девять месяцев увеличила прокачку газа через Украину на 8%, таким образом превысив свои обязательства в этой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики в среду.

"Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%", — проинформировал российский лидер.