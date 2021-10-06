Путин: "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку газа через Украину на 8%
Можно с уверенностью сказать, что мы превышаем свои обязательства по украинскому транзиту, указал российский лидер.
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Компания "Газпром" за девять месяцев увеличила прокачку газа через Украину на 8%, таким образом превысив свои обязательства в этой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики в среду.
"Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%", — проинформировал российский лидер.
Путин добавил, что "можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины".
Напомним, 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Этот документ вызвал возмущение Киева. С 1 октября 2021 года договор Венгрии и России вступил в силу. При этом 3 октября данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствовали о том, что транзит российского газа через Незалежную был возобновлён.
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