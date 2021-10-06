Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что состояние актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС) для съёмок фильма "Вызов", оценивается как нормальное. Об этом он написал в своём телеграм-канале.