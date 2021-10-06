"Работают по плану": Рогозин рассказал, как Пересильд и Шипенко чувствуют себя на МКС
Глава "Роскосмоса" отметил, что состояние участников космического полёта оценивают врачи Центра подготовки космонавтов.
Юлия Пересильд. Фото © Telegram / "Контакт подъёма"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что состояние актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС) для съёмок фильма "Вызов", оценивается как нормальное. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Проведён сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полёта как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану", — сообщил Рогозин.
Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19", на борту которого находился "киноэкипаж", стартовала 5 октября в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС. Однако её пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе стыковки "Курс" на станции.
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