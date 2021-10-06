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Мать пермского стрелка Бекмансурова впервые за 17 дней поинтересовалась здоровьем сына

Женщина уже начала собирать документы для оформления Тимуру инвалидности. При этом отец молодого человека не звонил и не объявлялся в больнице, где тот находится.

6 октября, 12:24
<p>Пермский стрелок Тимур Бекмансуров. Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров. Фото © Telegram-канал SHOT

Мать 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете 20 сентября, позвонила врачу, чтобы узнать о здоровье сына. Как выяснил Лайф, женщина поинтересовалась, сможет ли навестить его, на что ей ответили категорическим отказом.

Также родительница начала собирать документы для оформления инвалидности Тимуру — недавно ему ампутировали ногу. В свою очередь отец так ни разу и не поинтересовался здоровьем парня.

Физиономист рассмотрела на лице пермского стрелка жалость к себе с внутренним негативом

Физиономист рассмотрела на лице пермского стрелка жалость к себе с внутренним негативом

При этом Бекмансурову, находящемуся в реанимации, не становится лучше. Его жизни ничего не угрожает, однако врачи не исключают фатальных осложнений.

Напомним, Бекмансурову провели множество операций, в том числе ампутацию ноги. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.

Находящийся в реанимации пермский стрелок разговаривает самостоятельно

Находящийся в реанимации пермский стрелок разговаривает самостоятельно

В результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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