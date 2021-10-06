Мать пермского стрелка Бекмансурова впервые за 17 дней поинтересовалась здоровьем сына
Женщина уже начала собирать документы для оформления Тимуру инвалидности. При этом отец молодого человека не звонил и не объявлялся в больнице, где тот находится.
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров. Фото © Telegram-канал SHOT
Мать 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете 20 сентября, позвонила врачу, чтобы узнать о здоровье сына. Как выяснил Лайф, женщина поинтересовалась, сможет ли навестить его, на что ей ответили категорическим отказом.
Также родительница начала собирать документы для оформления инвалидности Тимуру — недавно ему ампутировали ногу. В свою очередь отец так ни разу и не поинтересовался здоровьем парня.
При этом Бекмансурову, находящемуся в реанимации, не становится лучше. Его жизни ничего не угрожает, однако врачи не исключают фатальных осложнений.
Напомним, Бекмансурову провели множество операций, в том числе ампутацию ноги. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.
В результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен.
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