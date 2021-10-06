Мать пермского стрелка Бекмансурова впервые за 17 дней поинтересовалась здоровьем сына

Мать 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете 20 сентября, позвонила врачу, чтобы узнать о здоровье сына. Как выяснил Лайф, женщина поинтересовалась, сможет ли навестить его, на что ей ответили категорическим отказом.

Также родительница начала собирать документы для оформления инвалидности Тимуру — недавно ему ампутировали ногу. В свою очередь отец так ни разу и не поинтересовался здоровьем парня.

При этом Бекмансурову, находящемуся в реанимации, не становится лучше. Его жизни ничего не угрожает, однако врачи не исключают фатальных осложнений.